Oto NAJDROŻSZE stroje kąpielowe gwiazd. Izabela Janachowska za bikini do Diora zapłaciła 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Okres wakacyjny dla znanych i lubianych teoretycznie powinien być czasem wolnym od wielogodzinnych przygotowań na uroczyste wyjścia i przeznaczania sporych kwot na kosztowne stylizacje. Okazuje się, że nawet latem, w trakcie długich wyjazdów, gwiazdy muszą zadać szyku , by to właśnie o nich mówiono jak najwięcej.

Gwiazdy potrafią wydać krocie na kostiumy kąpielowe

Bikini o wartości kilku tysięcy złotych? Dla polskich sław nie jest to żaden problem. Z takiego założenia wyszła Izabela Janachowska. Znana z zamiłowania do luksusu ekspertka ślubna spakowała w zeszłym roku do walizki kostium od Diora. Wartość bagażu momentalnie wzrosła o prawie... 5 tysięcy złotych. Prezenterka telewizyjna dwukrotnie przewyższyła drugą w zestawieniu celebrytkę.