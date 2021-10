Oto WSZYSTKIE dzieci Billa Gatesa! To one odziedziczą jego miliardy (ZDJĘCIA)

Choć Bill Gates i jego małżonka robili, co mogli, aby uniknąć niepotrzebnego rozgłosu w związku z rozwodem, to niestety nie do końca im się to udało. Trudno się zresztą dziwić, bo para musiała podzielić wielomiliardowy majątek, którego wspólnie dorobili się przez lata. Rozstanie rodziców odbiło się też na dzieciach Gatesów, a rozwód Billa i Melindy publicznie skomentowała jedynie ich najstarsza córka, Jennifer.