Otto Warmbier - co spotkało Amerykanina, który trafił do koreańskiego więzienia i zmarł tuż po powrocie do domu?

Życie w Korei Północnej znacznie odbiega od tego, jakie wiodą mieszkańcy USA. Przekonał się o tym 21-letni Otto Warmbier, który pojechał na wycieczkę do komunistycznego państwa. Z pozoru błahy wybryk mężczyzny doprowadził do zamknięcia go w północnokoreańskim więzieniu. Choć mężczyzna wrócił w końcu do ojczyzny, to zmarł zaledwie po kilku dniach. Do dziś okoliczności jego śmierci budzą wiele kontrowersji.