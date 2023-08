Otylia Jędrzejczak krytykuje Roberta Karasia i związaną z nim "aferę dopingową": "Jest to po prostu rzeczą NAGANNĄ"

Moje 5 groszy 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Testy ponoć wykryły masteron i meldonium, Robert twierdził że to miało być w jego organizmie tylko 72 h, co mnie dziwi. Jesli chodzi o sterydy opowiem wam moją historię ze zwyklym powszechnym sterdydem używanym np.w ortopedii. Miałam parę lat temu lekki uraz nadgarstka ale bolało i przeszkadzało, także lekarz wstrzyknął mi w ten nadgarstek tzw.blokadę depomedrol- steryd przeciwzapalny. Też gdy miałam to podawane, sądziłam że to będzie w organizmie z parę dni i się wypłucze. Karmiłam wtedy niemowle piersią dlatego musiałam przerwać na parę dni. Po tym czasie skontaktowałam się z moim lekarzem rodzinnym, który powiedział mi że po jednorazowej dawce depomedrolu muszę przynajmniej na miesiąc przerwać karmienie piersią a optymalnie przez 6 tygodni, bo tyle zostaje on w organizmie ( bo to steryd, hormon nadnerczy) . Tak więc przez 6 tygodni, musiałam przerwać karmienie niemowlaka, podawać mu mleko w proszku modyfikowane, i regularnie odsysać pokarm laktotorem, by nie doszło do zapalenia piersi. Odciaganie pokarmu podtrzymało mi też laktacje i normalnie mogłam wrócić do karmić po 6 tygodniach . Także dziwi mnie historia Roberta, że sądził, że ciężkie sterydy używane w sporcie mogą mu zejść z organizmu w 72 godziny.