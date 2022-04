"Ozłocony" Michał Szpak WYWIJA CZUPRYNĄ, promując znany szampon

Michał Szpak słynie ze swojego mocnego głosu, charyzmy oraz oryginalnego wizerunku. Nietuzinkowy artysta od początku kariery zmagał się z krytyką, a "życzliwi" radzili mu, by przestał ubierać się tak ekstrawagancko i zmienił fryzurę. Piosenkarz niezbyt przejmował się tymi uwagami i pozostał wierny sobie, co zdecydowanie mu się opłaciło. Już po kilku latach od udziału w X Factorze pozycja Szpaka na rynku muzycznym była ugruntowana i mógł liczyć na wsparcie tysięcy fanów. Znakiem rozpoznawczym pop-rockowego wokalisty stała się m.in. burza włosów. Nic dziwnego, że potencjał tego wizerunku w końcu postanowiła wykorzystać jedna ze znanych firm...

Michał Szpak został właśnie ambasadorem marki Pantene – jednej z największych na świecie marek kosmetyków do włosów. Co ciekawe, artysta jest pierwszym mężczyzną w historii polskiego oddziału firmy, któremu powierzono rolę ambasadora marki, postrzeganej jako marki typowo kobiecej. W warszawskim Ufficio Primo odbył się specjalny event, a nazwisko nowego ambasadora było trzymane w tajemnicy do ostatniego momentu. Co chciała osiągnąć firma angażując ekstrawaganckiego artystę do swojej reklamy?