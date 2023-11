Ozzy Osbourne daje sobie 10 LAT ŻYCIA! Wspomniał o szwajcarskiej maszynie do EUTANAZJI

Ozzy Osbourne wyznał, że nie zamierza żyć "długo i nieszczęśliwie". Muzyk wspomniał też o szwajcarskiej maszynie do eutanazji

W trakcie rozmowy Osbourne wyznał, że nie zamierza żyć "długo i nieszczęśliwie" . Choć Ozzy uważa się za osobę, która ma w sobie jeszcze dużo chęci do życia, to "daje sobie najwyżej 10 lat" . Z jego wypowiedzi dało się wywnioskować, iż lider zespołu "Black Sabbath" myśli o szwajcarskiej maszynie do eutanazji tzw. Kapsule Sarco .

Nie boję się śmierci, ale nie chcę żyć długo i nieszczęśliwie. Podoba mi się pomysł, że jeśli cierpisz na nieuleczalną chorobę, możesz udać się do miejsca w Szwajcarii i szybko to załatwić. Mówię to, bo widziałem, jak mój ojciec umiera na raka. [...] Ostatnio powiedziałem Sharon, że wypaliłem jointa, a ona powiedziała: "Po co to robisz? To cię, ku*wa, zabije!". Odpowiedziałem: "Jak długo mam jeszcze żyć?!". W najlepszym razie daję sobie 10 lat. Kiedy jesteś starszy, czas nabiera tempa. Ja i Sharon mieliśmy niedawno 41. rocznicę ślubu, to jest dla mnie po prostu niewiarygodne! - dodał.