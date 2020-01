Ozzy Osbourne wyznaje, że cierpi na chorobę Parkinsona! "Nie jest to wyrok śmierci"

Ida 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Ten komentarz będzie trochę nie na temat, ale muszę to z siebie wyrzucić. Jestem zszokowana ile hejtu i jadu w stosunku do innych ludzi jest w Polakach. Na Pudelku zauwazylam już to dawno, ale ostatnio czytałam kilka dyskusji na Filmwebie i zadziwiające jest to, jak ludzie nie potrafią uszanować, że ktoś może mieć inne opinie, poglądy, doświadczenia niż oni. Uzytkownicy potrafią się obrzucać błotem z takiego błahego powodu, bo komuś się podobał taki film, a komus innemu nie. Ostatnio skomentowałam artykuł na Pudelku dotyczący pożarów w Australii, w żaden obraźliwy sposób, a zostałam zwyzywana od lewaków, debili, wyzwolonej singielki i do tego lesbijki, i mogłabym tak wymieniać w nieskończoność. Ludzie, trochę empatii, zrozumienia, miłości i mniej agresji, bo sami się nawzajem wykończymy!