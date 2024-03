Pałac Buckingham desperacko próbuje ratować wizerunek? Królewski ekspert przestrzega: "To się ŹLE SKOŃCZY"

xyz 40 min. temu zgłoś do moderacji 74 3 Odpowiedz

Taaa do Wielkanocy, a ostatnio odwołano jej wydarzenia zaplanowane na...czerwiec. Niby jest w Norfolk, ale nagle znalazła się na targu w Windsorze, niby odpoczywa wraz z dziećmi na wsi, ale William codziennie odwozi dzieci do szkoły, w końcu co to dla nich 3 godziny w jedną stronę. Tam się już wszyscy w zeznaniach plączą, lepiej by faktycznie na całkowitej ciszy wyszli.