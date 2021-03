Pałac Buckingham ODPOWIADA NA ZARZUTY w sprawie rasizmu wśród royalsów: "Kwestie rasowe są niepokojące i zostaną rozpatrzone"

Róża 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Meghan i Harry wnosili świeżość w ta całą instytucje królewską, William i Keat nie maja tego czegoś, sa tacy sztuczni. Myśląc o Harrym można mieć pozytywna energię, podobny do mamy, ciepły i uśmiechnięty. William chłodny jak Karol, jego żona również, taka obojętna. Szkoda, ze teraz Harry z Meghan, psują to co ludzie w zasadzie lubili w nich, kiedy mieli tytuły