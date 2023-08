Pałac Krzysztofa Rutkowskiego popada w RUINĘ. Gmina ujawnia: "Okna zabito deskami, woda leje się do środka!"

Emerytka 43 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Ja jak patrzę na niego i ta jego fryzurę to już wiem kogo on Mi przypomina szopa a na głowie ma gniazdo w którym spokojnie ptaszki mogą złożyć jajka i mieć młode a co się tyczy zamku to to ani z niego książę ani z jego małżonki księżna i ten zamek w takiej ruinie jak oni tylko oni sztucznie się podreperowali i na zaek brakło kasy😎💪👻krążą po nim tylko👻👻👻