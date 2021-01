Pamela Anderson ODBIŁA MĘŻA innej kobiecie?! "Zbudowali szczęście na MOJEJ KRZYWDZIE!"

Paulap 35 min. temu zgłoś do moderacji 83 16 Odpowiedz

Przestańcie mówić, że ktoś komuś odbił męża czy żonę. To tak nie działa! Gdyby ta osoba była szczęśliwa w poprzednim związku, to by się ani obejrzał za kimś innym. Jeśli ktoś kogoś zostawia to ma ku temu powód a nie że ktoś kogoś odbił.