Pamela Anderson ujawnia, dlaczego przestała się malować: "Poczułam się jak PIĘCIOLETNIA DZIEWCZYNKA"

Pamela Anderson zrezygnowała z makijażu. 56-latka ujawniła, co ją do tego skłoniło

Podobnie jak kiedyś Alicia Keys, gwiazda "Słonecznego patrolu" tak polubiła siebie w naturalnym wydaniu, że zupełnie przestała się malować. W najnowszym wywiadzie udzielonym "The Daily Telegraph" Anderson zauważyła, że z biegiem lat przestała się czymkolwiek przejmować, co jest dla niej "bardzo wyzwalające". Celebrytka porzuciła desperacką pogoń za młodzieńczym wyglądem i nieustanne wizyty w salonie kosmetycznym. 56-latka przekonuje, że akceptuje siebie w pełni i chce pokazać fanom "prawdziwą siebie". Posiadaczka tytułu najsłynniejszego króliczka "Playboya" nie korzysta z makijażu nawet podczas kręcenia swojego show "Pamela's Garden of Eden", w którym pełni funkcję prowadzącej.

Chciałam, żeby to było prawdziwe - wyjawiła. Nie chciałam, żeby wszystko było oświetlone i wymyślone. Potrzebowałam po prostu być sobą, ta część mnie krzyczała, żeby się wydostać. Poczułam, że naprawdę muszę podzielić się tym, kim byłam, kim jestem. To było niezwykle wyzwalające.

Czułam się taka wolna. To nie miał być manifest, nie walczyłam w ten sposób o pokój na świecie, nie wiedziałam nawet, czy ktoś w ogóle zwróci na to uwagę. Nie siedzę w fotelu do makijażu przez trzy godziny. Spojrzałam w lustro i powiedziałam do siebie: "Masz prawie 60 lat, jest dobrze, po prostu ciesz się Paryżem, a nie graj w tę grę" – zakończyła.