Pamiątki po Krzysztofie Krawczyku na licytacji. Co wdowa po artyście zrobi z pieniędzmi?

Ewa Krawczyk powoli oswaja się ze śmiercią ukochanego męża. Przypomnijmy, że Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia. Choć przyjął szczepionkę na COVID-19, to nie udało mu się uniknąć zakażenia koronawirusem, co osłabiło jego organizm. Został wypisany ze szpitala i kiedy wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, to w domu Krawczyków rozegrał się dramat.