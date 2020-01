Pamiątki z Meghan Markle i Harrym NA WYPRZEDAŻACH w londyńskich sklepikach

Takiego kryzysu w rodzinie królewskiej nie było już dawno. Meghan Markle i Harry (już nie książę) "wypisali się z rodziny królewskiej", a co za tym idzie, zrezygnowali z książęcych tytułów. Jak bowiem się zarzekają, od teraz chcą być niezależni finansowo. Sami chyba nie spodziewali się jednak, że ich decyzja spotka się z tak negatywnym odbiorem. I nie chodzi tutaj tylko o brytyjską prasę, ale i o samych "royalsów".

"Megxit" trwa w najlepsze. Każde wyjście Meghan lub Harry'ego, każde wypowiedziane przez nich słowa powodują, że Brytyjczycy wpadają w szał. A przecież, jak wiadomo, monarchia Windsorów to świetny biznes i na pewno smutno byłoby to zaprzepaścić. Sklepiki z pamiątkami wypełnione są talerzykami, kubkami, koszulkami, pocztówkami, figurkami i masą innych gadżetów z podobiznami "royalsów". Wymieniać można bez końca, a ceny często przyprawiają o zawrót głowy. Czego jednak nie zrobi się, by mieć w swojej kolekcji łyżeczkę z twarzą królowej Elżbiety II...