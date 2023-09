Pamiętacie "Doktor Quinn"? Tak TERAZ wygląda 72-letnia Jane Seymour. "Przyłapano" ją na festiwalu chili w Malibu (ZDJĘCIA)

Jane Seymour przez lata kariery wystąpiła w licznych produkcjach filmowych i telewizyjnych, wielu jednak najbardziej kojarzy ją z rolą w serialu "Doktor Quinn", który lata temu bił rekordy popularności na całym świecie. 72-letnia dziś aktorka wciąż regularnie pojawia się na ekranie, okazjonalnie gości też na salonach. Seymour na co dzień aktywnie działa także na Instagramie i w kolejnych postach niezmiennie zachwyca młodzieńczym wyglądem i świetną formą. Gwiazda wyjątkowo chętnie pokazuje fanom codzienne perypetie, dzieląc się z nimi kadrami z treningów czy kolejnych podróży. Jakiś czas temu aktorka relacjonowała na przykład wypad do Kostaryki i wówczas udostępniła na swoim profilu zdjęcie w kostiumie kąpielowym.

72-letnia Jane Seymour przyłapana na mieście. Towarzyszył jej przyjaciel

Choć Seymour od czasu do czasu pojawia się na różnego rodzaju eventach, fotoreporterom stosunkowo rzadko trafia się okazja, by zrobić jej zdjęcia. Ostatnio paparazzi przyłapali jednak 72-letnią aktorkę podczas wyjścia w kalifornijskim Malibu. W piątek aktorka wybrała się na Malibu Chili Cook-Off. Największą atrakcją organizowanego co roku festiwalu jest konkurs na najlepsze chili, zarówno w wersji mięsnej, jak i wegańskiej. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na festiwalu pojawiła się na przykład Lana del Rey.