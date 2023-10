Pamiętacie "Majkę"? ODMIENIONA Joanna Osyda WRÓCIŁA na salony (ZDJĘCIA)

To był szalony czas. Wtedy jeszcze studiowałam, chciałam się rozwijać, a również tak po ludzku nadrobić i zasmakować studenckiego życia. A byłam popularna i bardzo się tego wstydziłam. Chodziłam z moimi kolegami do kina i widziałam, że wzbudzam emocje. Ludzie podchodzili do mnie po autograf. Bardzo mnie to peszyło — przyznała po latach w "Dzień dobry TVN".