Państwowa Inspekcja Pracy zakończyła kontrolę w sprawie mobbingu w redakcji "Newsweeka". Tomasz Lis już skomentował sprawę

W drugiej połowie maja wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska poinformowało opinię publiczną o rozwiązaniu umowy z Tomaszem Lisem, dotychczasowym naczelnym "Newsweeka". Dziennikarz piastował tę funkcję od dekady, a nagłe wieści wywołały w mediach lawinę komentarzy.

Niedługo potem sprawie nagłego zwolnienia Tomasza Lisa z "Newsweeka" przyjrzał się Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, który przytoczył anonimowe wypowiedzi byłych współpracowników dziennikarza. Marcin Terlik ze związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza w Ringier Axel Springer Polska wprost komentował, że opisane przypadki "można nazwać mobbingiem". Zarzuty, które się pojawiły, były na tyle poważne, że sprawą zainteresowała się Państwowa Inspekcja Pracy.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w "Newsweeku"

Teraz portal Wirtualne Media dotarł do wyników inspekcji PIP, która wykazała, że procedury antymobbingowe w firmie działały sprawnie. Oznacza to, że pracownicy mogli skutecznie zgłaszać przypadki mobbingu i niewłaściwe zachowanie w redakcji. Jak donosi wspomniane medium, po kontroli w spółce sformułowano jedynie trzy zalecenia, które miałyby pozwolić na dalsze usprawnienia.

Z kolei "Rzeczpospolita" informuje, że nie potwierdzono także zarzutów mobbingu, co było wynikiem interpretacji anonimowej ankiety, którą wypełniali pracownicy spółki. Większość z nich jednak odmówiła w niej udziału.

Wśród pracowników miała zostać przeprowadzona anonimowa ankieta, której wyniki analizowane były przez biegłego psychologa. Zaproszono do niej 30 osób. 22 osoby odmówiły udziału, 6 nie zgłosiło zastrzeżeń do naczelnego, zaś zrobiły to tylko 2 - przekazuje portal Wirtualne Media.

Tomasz Lis komentuje wyniki kontroli PIP

Do sprawy odniósł się już Tomasz Lis, który w odniesieniu do artykułu "Rzeczpospolitej" opublikował komentarz na Twitterze. Sugeruje w nim, jakoby wyniki świadczyły o jego niewinności, a on - "jako chrześcijanin" - wybacza, ale nie zapomni.

Na wiele tygodni zamieniono moje życie i życie moich najbliższych w koszmar. Nie oszczędzono mi żadnego epitetu. Niczego. Nie oczekuję przeprosin ani nawet refleksji. Jako chrześcijanin mam tylko jedno wyjście - wybaczam. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek będę umiał zapomnieć - napisał.

Co dalej ze sprawą mobbingu w "Newsweeku"?

Jak jednak zaznacza Patryk Michalski z WP w swoim artykule, kontrola PIP odnosiła się do działania samych procedur antymobbingowych w firmie, a nie tego, czy Lis dopuścił się mobbingu w redakcji "Newsweeka". Potwierdził to zresztą nowy naczelny Tomasz Sekielski w rozmowie z radiem TOK FM, który odniósł się również do faktu, że anonimową ankietę wypełniło jedynie 8 z 30 osób.

Wydaje mi się, że znaczna część naszej redakcji po prostu chciała zostawić za sobą całe to zamieszanie i tę sprawę. I stąd tak wiele osób nie skorzystało z możliwości wypełnienia tej ankiety. (...) Najwyraźniej po prostu ciężkie przeżycia ostatnich tygodni sprawiły, że część osób uznała, że nie chce dalej tego tematu rozdrapywać i wypowiadać się w tej sprawie - wyjaśnia.

Jednocześnie Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreśla w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że "jedynym organem uprawnionym do rozstrzygania, czy do doszło do mobbingu lub dyskryminacji, jest w Polsce sąd". Potwierdził to także w rozmowie z WP adwokat Bartosz Grube z Kancelarii Grube.

Państwowa Inspekcja Pracy absolutnie nie ma kompetencji do tego, by decydować, czy mobbing nastąpił, czy nie. Kontrole są oparte przede wszystkim na ankietach i rozmowach z pracownikami, ale wyników kontroli nie można traktować jako decyzji rozstrzygającej. Do orzekania i decydowania, czy doszło do mobbingu, uprawniony jest wyłącznie sąd - podsumowuje.

