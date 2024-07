Paprocki & Brzozowski x NEBOA – prawdziwa uczta dla zmysłów!

Widowisko tego kalibru zgromadziło nie tylko śmietankę warszawskich gwiazd i celebrytów, ale i było okazją do współpracy z markami, które z duetem kreatorów mody łączy miłość do piękna i kobiecości oraz potrzeba nadania jej odpowiedniej oprawy. I czym dla ciała kobiety są kreacje od Paprocki & Brzozowski, tym dla jej włosów są produkty marki NEBOA, czyli jednego z partnerów pokazu. I to partnera długoterminowego, bo to już trzeci raz, gdy obie marki łączą swoje siły, by celebrować piękno oraz sztukę.