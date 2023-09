Para młoda odmówiła mu jedzenia na weselu. Tak zemścił się fotograf

Reddit to portal internetowy, który gromadzi około 174 miliony zarejestrowanych użytkowników. Ci użytkownicy regularnie dzielą się najnowszymi wiadomościami z całego świata. Niedawno na portalu pojawił się artykuł dotyczący wesela, w którym opisano historię fotografa , któremu odmówiono przerwy na posiłek. Fotograf ten zgodził się pracować za obniżoną stawkę, ponieważ para młoda nie miała wystarczających środków na profesjonalną sesję zdjęciową. Tym bardziej zaskoczyło go, gdy podczas przyjęcia odmówiono mu podania posiłku .

Jak wspomniał we wpisie, za 10 godzin pracy miał otrzymać 250 dolarów, co jest symboliczną kwotą. Na co dzień zajmuje się pielęgnacją zwierząt, a fotografowanie to jego hobby. Teraz wie, że nawet jeśli wykonuje zlecenia dla znajomych, musi podpisać umowę i wynegocjować odpowiednie warunki pracy, aby uniknąć podobnych rozczarowań w przyszłości.