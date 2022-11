Para tiktokerów walczy z hejtem i BODY SHAMINGIEM, bo internauci... NIE WIERZĄ w ich miłość. "Ludzie cały czas nas oceniają" (ZDJĘCIA)

.... 27 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Zakładam że się kochają, tylko po co to afiszowanie się w bieliźnie i pokazywanie zdjęć jak mu zagląda do majtek? Wyraźnie nie czuje się pewnie i chce na siłę wszystkim udowodnić, ze się kochają. Tylko po co to? Gdyby nie wrzucali takich zdjęć to nie mierzyliby się z hejtem. Lepiej niech skupią się na byciu ze sobą. Ważne jest co oni czują, a nie co myślą inni. Nie tędy droga