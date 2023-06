Park Soo Ryun nie żyje. 29-letnia aktorka zmarła wskutek upadku ze schodów

Helenka 28 min. temu zgłoś do moderacji 27 5 Odpowiedz

Bywa i tak niestety. A mój wujek spod Oławy to co? Chłop jeszcze zdrowy, robotny, żwawy. Kawę rano sobie zrobił, salcesonu na chleb ukroił, miał zjeść i pójść odśnieżać. Ale zobaczył, że sikorki od słoniny jakieś wielkie ptaszysko odgania. Postukał w okno, palcem pogroził, a ptaszysko nic. Nawet dzioba nie zamknie. No to wujek jak stał wyleciał z domu z miotłą to ptaszysko spłoszyć. I już pod samym gankiem, jak się nie poślizgnie, jak orła do tytułu nie wywinie... I trach! Głową o schodek murowany przydzwonił. Chwila i nie ma człowieka. Ciotka potem mówi: a ja tylko widziała jak mu się nogi do góry zadarli, tyle co z domu wyleciała, a on już nie oddycha... Wstyd było po pogotowie dzwonić, bo w samych kalesonach leżał... No powiedzą doktory, że wariaty tu jakieś mieszkają... Tak ciotka opowiadała. A ta kawa i ten chleb z salcesonem to jeszcze z trzy dni stały jak wujek zostawił, bo ciotka sprzątnąć nie chciała... A bo może Józek wróci i zje i wypije jeszcze. W szoku była. Bo przecież wujek już zimny był jak ta kawa, a salceson to zeschnięty zrobił się... Dobrze, że to zima była, to chociaż muchy nie obsiedli. Na pogrzebie już my się zbierali do domu, a tu na gałęzi nad grobem wujka ptaszysko jakieś siada i tak: kra, kra, kra! A ciotka do niego: a pójdziesz stąd przeklęty? To ty mi Józka zabrałeś... Kto tam wie, może faktycznie to było to samo ptaszysko. Jakaś dusza chyba zemsty na wujku szukała i tak go załatwiła pod postacią ptaka.