Partner Nicole Scherzinger zrobił STRIPTIZ na jej koncercie (WIDEO)

Nicole Scherzinger i Thom Evans wystąpili razem na scenie

Partner Nicole Scherzinger zrobił striptiz na jej koncercie

Co jednak najciekawsze, 37-latek nie zamierzał jedynie biernie przyglądać się wokalnym i tanecznym popisom Scherzinger, a pokazać, co sam potrafi. Podczas remiksu utworu "Don't Cha" sportowiec niczym rasowy chippendales jednym ruchem ściągnął z siebie szorty. Następnie przyodziany już w mikroskopijne slipy , ku uciesze zebranych i samej Nicole, zaczął kręcić biodrami. Po krótkim, lecz pełnym wrażeń występie, pocałował partnerkę i zszedł ze sceny.

To zrobiło mi dzień!; Omg, kocham go!; On jest niesamowity; To jest mężczyzna!; Uwielbiam to. Są taką cudowną parą - czytamy w komentarzach.