Partner Sandry Bullock ukrywał chorobę. Aktorka opiekowała się nim do samego końca. Siostra gwiazdy zabrała głos

kaliszanin 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Syn mojej najbliższej kuzynki umarł kilka miesięcy temu w wieku zaledwie 20 lat. Młody, zdrowy, fajny chłopak. Nigdy nie chorował. Nagle zaczął się źle czuć. Objawy jak przy grypie. Bóle mięśni, gorączka. Po 2 dniach lekarz, od razu szpital. Zasłabł, stracił przytomność. Okazało się, że to ostry atak białaczki. Szpital, śpiączka. Trwało to zaledwie tydzień i już go nie ma. Najlepsze w tym wszystkim, że ledwo miesiąc wcześniej miał robione badania - medycyna pracy (i była badana krew - wyniki bardzo dobre, nic złego nie wykazały). Ciekawe czy te badania medycyny pracy to tylko tak żeby odhaczyć czy faktycznie w ciągu kilku tygodni może zaatakować białaczka. Zawsze myślałem, że to proces, jest chemia itd... nie wiedziałem, że są też jakieś nagłe ataki tej śmiertelnej choroby ;(