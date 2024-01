Partnerka tragicznie zmarłego DJ-a zabrała głos ws. zbiórki: "Utrzymuję się sama i nie chciałam żadnych pieniędzy"

11 stycznia 2024 roku doszło do wypadku samochodowego, wskutek którego zmarł 28-letni Radosław Ibron. Muzyk jechał z przyjacielem do szpitala, gdzie miał odebrać swoją partnerkę Klaudię oraz nowo narodzonego syna Filipa. Podczas kolizji doszło do zderzenia się trzech samochodów, a DJ zmarł na miejscu.