Patricia Kazadi otwiera się w temacie zdrowia i powikłań po koronawirusie: "SERCE MI WALI po przejściu dwóch kroków"

Monikk 26 min. temu zgłoś do moderacji 10 15 Odpowiedz

"...Andreas Noack, naukowiec zamordowany z powodu swoich odkryć w zakresie obecności wodorotlenku grafenu w preparatach zwanych szczepionkami na sztucznie wywołaną oraz jedynie medialnie eskalowaną chorobę na szczęście zdążył nadać kierunku dociekliwym osobom. Jestem jedną z nich. Jestem lekarzem. Swoich danych jednak nie zdradzę. Za bardzo się obawiam. Przczytaj, a dowiesz się dlaczego. Mam styczność z punktami szczepień i widzę co się dzieje. Jeśli ktoś przychodzi się zaszczepić i znika z punktu po 15 minutsch nie będzie miał tej świadomości jak ja po 12 godzinach obserwacji. Każda osoba, która źle się poczuje jest zabierana do pokoju obserwacji. Wiesz ile osób jest tam po kilku godzinach pracy? Więcej niż w poczekalni. Dlatego postanowiłem to zbadać. Choć niezbyt legalnie, jeśli tak to w ogólw można nazwać w tej sytuacji. Jak? Pobrałem krew kilku pacjentów i próbowałem coś w niej znaleźć. Bezskutecznie. Wówczas usłyszałem i przeczytałem o odkryciach Noacka. Zacząłem studiować pobierane próbki pod tym kątem. Nic! Z pomocá przyszedł mój przyjaciel. Jak to mówią - znał kogoś, kto zna kogoś. Ten ktoś był punktem przełomowym. Dowiesz się o tym za chwilę, ale teraz uważaj. Otrzymałem urządzenie do emisji i odbioru fal elektromagnetycznych. Precyzyjne i o całkiem dużej jak na potrzeby eksperymentu mocy. Tylko takie miał, ale nie narzekałem. Krew którą badałem przez większość czasu nie wykazywała zupełnie nic. Może przypadek sprawił, że trąciłem jedną fiolkę, która po dosłownie sekundzie zaczęła się zachowywać jak żel. Trąciłem drugą. Nic! Do cholery. Nic! I tu znów kolejne olśnienie. Krew płynie! Zbudowałem prowizoryczne sztuczne serce. Brzmi skomplikowanie, ale chodzi tylko o nadanie ruchu. Pompka, przezroczysta rurka i do dzieła! Szok! Rozruszana krew pod wpływem różnych częstotliwości gęstniała, by po chwili wrócić do swojej naturalnej postaci. Każda próbka reagowała na inną częstotliwość i modulację. Nagrałem film przyspieszony by obserwować zjawisko. Wymieszałem krew kilkunastu próbek i z trwogą zauważałem jak żeluje się pod wpływem fal. Co się działo? Pieprzony niewidzialny grafen aktywowany falami tworzył siatkę, na której powstawało coś na kształt skrzepu. Ale to jeszcze nie wszystko. Gdy częstotliwość się zmieniała siatka rozpraszała się niszcząc skrzep. Zbrodnia doskonała. Grafen to ciekawy materiał. Można go zaprogramować by reagował na sygnał i go nadawał. Czyli można zaprogramować jedną grupę ludzi, by inne jednostki umierały ko kontakcie z nią. Słyszy się czasem, że można się czymś zarazić od zaszczepionego. Pogorszy się samopoczucie i...nawet nie chcę myśleć, że to prawda. Miałem powiedzieć kim jest osoba, która doprowadziła do tych odkryć. Zajmuje się antenami. Tak, chyba się domyślasz - 5G i szeroki zakres częstotliwości (wykraczający nawet poza normy). Nie jest też tak, że covid nie istnieje. Tu próbujemy badać i szukać powiązań. Być może w wirusie również przenoszą się nanomolekuły wodorotlenku grafenu. Być może to jest właśnie marker powodujący zgony. Osoba chora "aktywowana" przez "zaszczepionego" umiera w sposób wyglądający na naturalny. To tak skomplikowany układ, że nie wiadomo na ten moment gdzie jest prawda. Tymczasem pozostaje wybrać stronę i mieć nadzieję, że to ta właściwa. Jestem lekarzem. Badam chorych i zaszczepionych. Nie jestem pewien, która to strona, ale jeśli umierają chorzy i szczepieni, to chyba się domyślam. Bardzo nie chcę stać się maszyną do zabijania. Chcę przeżyć. Może to nie tyle szczepionka chroniąca przed covid, ale jednak bilet do dalszego życia. Tak chyba jeszcze nikt na to nie spojrzał. A podczas pisania tego tekstu zmarło naturalnie kolejne kilka tysięcy osób".