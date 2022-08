Patrycja Tuchlińska pokazuje, jak 75-letni Józef Wojciechowski bawi się z synkiem. Rodzinka jak z obrazka? (FOTO)

Lol 9 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Większość dziewczyn marzy o tym, żeby być księżniczka, modelką, aktorką, gwiazdą czegokolwiek. Chcą być piękne, mieć piękne stroje, być podziwiane itd. Różne drogi do tego prowadzą: jedne próbują na własną rękę, inne korzystają z przestarzałych, ale skutecznych sposobów: starszy, majętny partner, w skrajnych przypadkach - sponsoring i prostytucja. Nie smuci mnie to, w jaki sposób do tego dochodzą, bo to nie mój świat, nie wiem nawet jak to jest. Najbardziej smuci to, że oczekują od życia tak nie wiele - wyglądać i czekać na komplementy, które na insta są łapkami w górę, serduszkami itd.