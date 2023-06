Patrycja Tuchlińska pozdrawia z luksusowego hotelu. Internautka: "Żeby chociaż pani na to zarobiła". Jest odpowiedź

Sara🐠 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ojej no nienzarobiła i co? Nie ma takiego obowiązku. Co to za komentarz? Można Tuchlińskiej nie lubić ale prawda jest taka, że facet jej to funduje, to są jego pieniądze i to nie jest zbrodnia więc co to za komentarz? Mnie rodzice dali mieszkanie na start to rozumiem, że powinnam się kajać i przepraszać ludzkość i nie cieszyć się tym co mam, bo nie zarobiłam? Wara od cudzych majątków.