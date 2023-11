Patrycja Widera nie żyje. Tiktokerka zaledwie wczoraj wrzuciła ostatnie zdjęcie ze szpitala. Miała 24 lata

RIP 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Szkoda jej , ale po co tak truła organizm tymi farbami . Młodzi nie róbcie tego bo nie wiadomo czy to jest obojętne dla Waszych organizmów . Przecież to chemia a nikt ze Świata nauki nie udowodnił , że to nie jest szkodliwe ,