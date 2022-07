Patrycja Wojnarowska przed laty brylowała na salonach i nagle ZNIKNĘŁA z show biznesu. Wiemy, co się z nią działo... (FOTO)

Nie od dziś wiadomo, że rodzimy show biznes bywa przewrotny, a chwilowa popularność nigdy nie jest dana na zawsze. Patrycja Wojnarowska, o której wielu z nas zapewne nie słyszało już od lat, weszła pewnym krokiem do polskiego show biznesu w czerwcu 2013 roku. To wtedy dała się sfotografować na imprezie Samochód Roku Playboya, gdzie pozowała z odkrytymi "plecami" u boku brata Natalii Kukulskiej czy Wojciecha Szczęsnego. To były czasy...