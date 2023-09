Patrycję i Andrzeja Sołtysików dzielą 24 lata. Tak mówią o różnicy wieku: "Z pewnych spraw sobie żartujemy"

Patrycja i Andrzej Sołtysikowie o różnicy wieku. Dzielą ich 24 lata

Temat różnicy wieku w małżeństwie Sołtysików pojawił się także w niedawnej rozmowie małżonków z Patry. Podczas Party Fashion Night reporterka serwisu zapytała parę, czy zdarza im się odczuwać dzielące ich lata, np. poprzez różne podejścia do pewnych sytuacji. Patrycja Sołtysik otwarcie przyznała, że nigdy nie lubiła, gdy koleżanki zadawały jej podobne pytanie. Jak zaznaczyła, nie wszyscy ludzie w tym samym wieku są do siebie podobni.

Zdaję sobie sprawę, szczególnie kiedy do Stasia mówimy, nie możemy powiedzieć "w naszych czasach". Jest ten przeskok: "jak tata była mały" i "jak mama była mała", to są jednak zupełnie inne okresy, ale uczciwie powiem, że z pewnych spraw sobie żartujemy, ale nie jest to coś, co przeszkadza - dodała w rozmowie z reporterką serwisu.