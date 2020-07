Patryk Vega wspomina SCENY SEKSU z udziałem Antka Królikowskiego: "Płakał, że już nie chce"

Patryk Vega jest bez wątpienia jednym z bardziej pracowitych polskich reżyserów. 43-latek do tego stopnia skupiony jest na wyprodukowanie jak największej ilości filmów, że nie zamierzał zaprzestać prac na planie nawet podczas najgorętszego okresu pandemii koronawirusa .

Już we wrześniu do kin wejdzie szumnie zapowiadany, głównie przez samego reżysera, film Pętla. W związku z tym, że premiera kolejnego dzieła Vegi zbliża się wielkimi krokami, mężczyzna usilnie promuje go w sieci. Już jakiś czas temu zdradził, że fani jego produkcji będą mogli liczyć na sporą ilość łóżkowych scen z udziałem Antka Królikowskiego.