Patryk Vega wstrząśnięty pracą nad "Small World": "Ten film PRAWIE MNIE ZABIŁ"

A mi się dzisiaj coś dziwnego wydarzyło w nocy. A wstydzę się o tym komuś powiedzieć, a muszę to z siebie wyrzucić. Mieszkam w domu na wsi. Pracowałam przy komputerze do późna w nocy. Zrobiłam sobie chwilę przerwy. Usiadłam w ciemnościach i słuchałam muzyki na słuchawkach. W drzwiach do pokoju mam takie szybki, i nagle zobaczyłam przez nie jak w przedpokoju coś rozbłysnęło. Na samym jego środku pojawiła się tak jaskrawa kula światła, a od niej wyszły cztery spiczaste ramiona, wyglądało to jak taka gwiazda. To było zbyt duże, zbyt jaskrawe, żeby mogło mi się przewidzieć. Momentami dostałam gęsiej skórki, przeszedł mnie dziwny chłód, miałam wrażenie, że ktoś za mną stoi. Szybko zapaliłam światło i otworzyłam drzwi, ale oczywiście nikogo nie było. Moja rodzina spała w innej części domu. Niemożliwe, żeby to było jakieś światło z zewnętrz. Bo to jest taki mały ciasny przedpokój na końcu domu, nie dochodzi tam światło z kuchni czy z innych pokoi. Na zewnątrz mamy totalny mrok, rolety zewnętrzne, to nie mogło być też nic z dworu. I to źródło światła pojawiło się na środku. Jakby się tam nagle zmaterializowało. Nie wpadło z boku, czy z góry. Przechodząc w tym miejscu czułam natężenie chłodu i gęsiej skórki. A to już chyba trzeci raz jak widziałam to światło w tym miejscu. Poszłam wziąć kąpiel, żeby się uspokoić. Po kąpieli chciałam użyć antyperspirantu, który był w szklanej butelce. I coś wytrąciło mi go z ręki. Nie, nie upadł mi... poczułam jak coś mi go wytrąca z wielką siłą. Bo buteleczka spadła ukosem na podłogę, a jej kawałki szkła poleciały w moją stronę przecinając mi stopę i nogę. Szybko zaczęłam to z siebie spłukiwać, ale kawałki szkła wbiły mi się w skórę. Pierwszy raz, kiedy coś zbiłam, szkło poleciało w moją stronę... czułam jakby to był atak... Boję się, że jak komuś powiem, to mnie wyśmieje...