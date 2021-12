Paula Tumala pomstuje na swojego eks na KOMISARIACIE: "Idę się tłumaczyć z PREZENTÓW, KTÓRE MUSZĘ ODDAĆ!"

Gość 30 min. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

Widziały gały co brały.Dla mnie wyznacznikiem czy mam do czynienia z facetem z klasą jest jego stosunek do matki albo jak się wypowiada np.o swojej Ex lub innych kobietach.Ja slyszę bluzgi i wszystko co złe.To grzecznie "dziękuję za współpracę" bo jest duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością że o mnie też będzie się tak wypowiadał lub przy rozstaniu zgotuje mi piekiełko.