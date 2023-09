Paulina i Jakub Rzeźniczakowie zdradzili PŁEĆ DZIECKA! (WIDEO)

Ela 8 min. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

Jeśli to dziecko będzie fizycznie podobne do niej, a nie do niego to przecież Paulina się skicha za przeproszeniem… Starsza coreczka to przecież z wyglądu kopia ojca. Skóra z niego zdjęta… Może gdy młodsza się urodzi i Jakub się z nią zżyje to dotrą do niego błędy wobec starszej córki. Przecież nie da się tak wybiórczo kochać dzieci 🤯