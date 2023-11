Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka oddają się namiętnemu tańcowi w najnowszym teledysku lidera Zakopower (WIDEO)

Krupińska w teledysku Karpiela-Bułecki. Pokazali romantyczny taniec

Teledysk stanowi ilustrację do utworu Szczęście zespołu Zakopower i Beli Komoszyńskiej. Widzimy na nim Sebastiana wchodzącego do ładnie przystrojonej stodoły. Jego dłonie zaczynają zmieniać kolor. Później do stodoły wchodzi Paulina. Na Sebastiana spływa snop światła, zupełnie jakby go oświeciło. Na twarzy Pauliny pojawiają się pełne konsternacji grymasy. Jej dłonie również pokrywają kolorowe plamki. Para zbliża się do siebie i rusza do tańca. Bioderka chodzą dynamicznie.