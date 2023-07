Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka świętują 5. rocznicę ślubu. Z tej okazji pokazali WYJĄTKOWE nagranie

Kamila 35 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

No to ja wezmę z was przykład i jutro zacznę szpiegować takiego Wieśka i informować wszystkich z jego otoczenia że gość kiedyś próbował mi kradziony ser sprzedać. No bo jak nie ja to jeszcze go ktoś za to obije. Normalnie na pewno chłop mnie ozłoci za to dzięki mnie uniknął przykrych konsekwencji swoich licznych wyimaginowanych przewin. A najpewniej po prostu obije mi pysk za to że się wciskam między wódkę a zakąskę.