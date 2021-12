Paulina Krupińska jednak NIE CHCE przeprowadzać się w góry? "Sebastian poprosił teściów o wsparcie"

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka od lat dzielą życie między stolicę, gdzie mają swój apartament i na co dzień pracują, a góralską chatę położoną w rodzinnych stronach muzyka, do której udają się celem wypoczynku.

Jakiś czas temu para podjęła decyzję, by porzucić zatłoczoną Warszawę i przenieść się na Podhale. Oboje przekonywali, że przeprowadzka wyjdzie na dobre przede wszystkim ich wspólnym pociechom: Antoninie i Jędrzejowi.

Dla nas to bardzo ważne, żeby dzieci właśnie tutaj chodziły do szkoły. W miejscu, które jest bezpieczne, gdzie w każdym domu jest jakaś ciocia lub wujek, gdzie jest świeże powietrze, mniejszy pęd i żyje się spokojniej - mówił w jednym w wywiadów Sebastian.

Choć Miss Polonia 2012, piosenkarz i ich potomstwo mieli przenieść się do zaprojektowanego przez samego członka grupy Zakopower domu w górach w przyszłym roku, od pewnego czasu Paulina wykazywała co do tego pomysłu pewne wątpliwości...