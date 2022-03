Paulina Krupińska lansuje się na pierwszym ZAGRANICZNYM obozie Anny Lewandowskiej (ZDJĘCIA)

Nelka 20 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Jeżeli na to idzie ta „energia” to jest to śmieszne i głupie. Nudne. Może by się z ta „energia” udały na granice pomagając uchodźcom, może by zaczęły nawoływać do zakończenia wojny? Nie, te ptasie móżdżki nie mogą pojąć, ze jest coś ważniejszego niż przysiady i fikołki. Głupie, puste - czas nałożyć na takie puste celebrytki takie sankcje jak te nakładane na Rosję! SANKCJE NA CELEBRYTY!