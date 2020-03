Paulina Krupińska planowała ROZSTAĆ SIĘ z Sebastianem Karpielem-Bułecką?! "Powiedziałam, że nie chcę z nim być"

Paulinę Krupińską i Sebastiana Karpiela-Bułeckę bez wątpienia można zaliczyć do grona najbardziej urodziwych par polskiego show bizensu. Niestety, rzeczywistość rzadko kiedy jest równie wymuskana, co zdjęcia wrzucane na instagramowe profile. O tym, że w ich małżeństwie dochodzi do spektakularnych kłótni, mówi się w kuluarach już do dobrych kilku lat. Teraz Paulina postanowiła potwierdzić liczne spekulacje, siadając do rozmowy z Katarzyną Olubińską, autorką książki Kobieta w wielkim mieście.