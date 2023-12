Paulina Krupińska pokazała się BEZ MAKIJAŻU. Mariusz Kałamaga komentuje: "Powinny być kary dla tak wyglądających..." (FOTO)

Paulina Krupińska należy do grona prezenterek, które na wizji zawsze wypadają zjawisko. Była zwyciężczyni Miss Polonia w swoim czasie prywatnym chętnie rezygnuje jednak z ciężkich makijaży i co jakiś czas prezentuje się swoim obserwatorom w wersji sauté. We wtorek Krupińska opublikowała na Instagramie zdjęcie w "zwyczajnej" stylizacji, do którego zapozowała w naturalnym wydaniu. Post opatrzyła szczerym wpisem.