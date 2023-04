Paulina Krupińska pokazała się BEZ MAKIJAŻU. Widać różnicę? (FOTO)

Paulina Krupińska po zdobyciu tytułu Miss Polonia w 2012 r. na stałe zagościła w polskim show biznesie. Od kilku lat związana jest ze stacją TVN, w której to prowadzi program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Choć Krupińska zyskała tytuł najpiękniejszej Polki, to do swojej urody podchodzi z dystansem.