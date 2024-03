Paulina Krupińska pokazała zdjęcia z czasów nastoletnich. Fani porównują ją do Britney Spears i komplementują: "Najpiękniejsza w klasie"

W czasach, kiedy zrobienie zdjęcia wymagało znacznie większego wysiłku niż wyciągnięcie telefonu z kieszeni, półki uginały się pod ciężarem wypełnionych po brzegi albumów fotograficznych. Rodzice i dziadkowie dbali o uwiecznianie wyjątkowych chwil z naszego życia. Dzięki temu z łatwością możemy udać się w sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa i wczesnej młodości.

W taki właśnie sposób sobotnie popołudnie spędziła Paulina Krupińska . Prowadząca "Dzień Dobry TVN" zawitała do domu rodziców, skąd zabrała karton ze swoimi zdjęciami powstałymi blisko 20 lat temu. Kilka fotograficznych pamiątek pojawiło się na jej instagramowym profilu.

Paulina Krupińska pokazała siebie sprzed lat. Zdjęcia wywołały mnóstwo skojarzeń

Zamieszczone dziś zdjęcia powstały w nastoletnim okresie życia 36-latki . Paulina kończyła wówczas gimnazjum w swoim rodzinnym Piastowie, po którym dostała się do jednego z warszawskich liceów. Ostatnia z czterech opublikowanych fotografii pochodzi ze szkolnego tableau, kiedy widniejąca na niej bohaterka stawiała już pierwsze kroki w świecie modelingu.

Paulina Krupińska wykazała się dystansem do siebie, żartobliwie komentując swoje stylizacje sprzed lat. Komentujący nie przyjrzeli się tak dokładnie zawartości jej szafy. Znacznie większą uwagę poświęcili jej uderzającemu podobieństwu do... Britney Spears .

Myślałam, że to Britney Spears na pierwszym zdjęciu; Jak Britney; Ja myślałam, że te zdjęcia dodała Britney; Britney, is it u? - czytamy pod najnowszym postem.