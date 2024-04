Paulina Krupińska szykuje się na majówkę, prężąc smukłe ciało w skąpym bikini (FOTO)

... 56 min. temu zgłoś do moderacji 36 8 Odpowiedz

Gabriel Piotrowski o udziale w You Can Dance. ,,Jeszcze trzy lata temu na to hasło przechodziły mnie ciarki i z automatu się wycofywałem z rozmowy, a często nawet z towarzystwa. 🫣 To był okres, w którym zostałem przemielony emocjonalnie na drugą stronę. Totalnie nie czułem wtedy kontroli nad własnym zyciem. Byłem jego uczestnikiem, ale niespecjalnie miałem wpływ na wydarzenia. W tym roku mija 16 lat. Choć przez ostatnie lata wykonałem dużo pracy, żeby poukładać sobie w głowie bajzel, jaki ten program we mnie wygenerował, to nadal mam z tyłu głowy parę nieprzepracowanych kwestii. Na szczęście dziś już umiem o tym mówić bez ataków paniki." O co chodzi?