Paulina Młynarska GRZMI na kobiety z Ordo Iuris po romansowej aferze: "Co w tych głowach macie, laski? PUKNIJCIE SIĘ W GŁOWĘ I WRACAJCIE"

Ordo Iuris wyspecjalizowało się w planowaniu kontrowersyjnych rozwiązań społeczno-politycznych, obmyślanych w duchu katolickich tradycji. Do popisowych pomysłów członków konserwatywnej grupy należą m.in. wprowadzenie Karty Praw Rodziny , która wprost uderza w osoby należące do społeczności LGBT, a także promowanie postawy pro-life, która kategorycznie zabrania wykonywania aborcji .

Gdy szczegóły skandalu ujrzały światło dzienne, zaskoczona negatywnymi reakcjami płynącymi z każdej strony Pawłowska poskarżyła się w mediach społecznościowych na falę hejtu. Groteskowość sytuacji, w której zarządzająca losami innych ludzi działaczka otwarcie narzeka na pojawiające się komentarze dotyczące jej zachowania, dosadnie oceniła Paulina Młynarska , kierując gorzkie słowa do kobiet wspierających prawicową organizację:

Romans ludzka rzecz. Nieludzkie jest meblowanie ludziom życia i wprowadzanie praw, które ich unieszczęśliwiają. A dokładnie tym zajmuje się ta organizacja. Hejt, powiadacie, was teraz spotyka? Banda żałosnych hipokrytów. Patrzę na prześliczną, młodziutką twarz głównej kobiecej bohaterki dramatu i zachodzę w głowę. (...) Co Ty tam w ogóle robiłaś? Jak jakakolwiek kobieta może, z własnej woli, wspierać wizję świata, o którym wiemy, że na przestrzeni wieków zniszczył i unieszczęśliwił tyle kobiecych istnień? Co wy w tych głowach macie, laski z Ordo Iuris? Puknijcie się w głowę i wracajcie - nawoływała.