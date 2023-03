Paulina Młynarska ostro o Janie Pawle II: "Chronił i osłaniał najgorszy rodzaj zwyrodnialców"

Oldboy 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Musze nie zgodzic sie z moja rowiesniczka i kolezanka z podstawowki zarazem. Wydaje mi sie, ze reprezentuje ona dokladnie przeciwlegly biegun wzgledem Kosciola a to jest nieakceptowalna skrajnosc podobne jak i ta do ktorej jest opozycja. Dzisiaj razi nas i obrzydza fakt pedofilii bo jest znany, wikszosc kwestii jest jasna i traktuje sie to jak przestepsto ale tak jest dzisiaj! 20 lat temu tak nie bylo, 40 lat temu tym bardziej. Oni nie wiedzieli co z tym robic. Jak to nazwac. Nie znali socjologicznej skali krzywdy jakiej ulegaly ofiary tych czynow. To nie bylo naglosnione - kto wowczas o tym wiedzial oprocz ofiar? Nie bylo stanowiska opini publicznej na te tematy. Byc moze dla Karola Wojtyly przeniesienie tego czy innego ksiedza na inna parafie bylo jedynym rozsadnym rozwiazaniem moze nawet bylo upokorzeniem go w oczach parafian - nie wiem, byc moze. Oni nie znali pewnych rozwiazan, ktore obecnie sa oczywiste. To troche tak jakby jakiegos Ziemianina-posiadacza ziemskiego 300 lat temu, oskarzac dzisiaj, ze bil chlopa panszczyznianego. To jest bez sensu poprosostu. Nikt dzisiaj nie rozlicza Kosciala za czasy inkwizycji a wiadomo co robili; ile mordowali itd. Oni uwazali, ze robia dobrze ... owczesni ludzie tez tak uwazali - szli na egzekucje i cieszyli sie, ze pali sie jakas kobiete uznana za czarownice. Wielu Papiezy, ktorzy wowczas nie reagowani i nie wprowadzili zmian wg naszego dzisiajszego punktu widzenia jest uznanych za swietych! Ale my ich nie potepiamy za to mimo ze uznajemy te czyny za zle - a moze potepiamy ale nie rozliczamy juz tego. Dlaczego? - bo to w tej chwili nie ma juz sensu.