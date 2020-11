Paulina Papierska z "Top Model" URODZIŁA! (FOTO)

Choć dziś większość osób zapewne zdążyła już o niej zapomnieć, jeszcze dekadę temu Paulina Papierska była na językach całej Polski. Pochodząca ze Złotowa piękność wystąpiła w pierwszej edycji Top Model, gdzie zawojowała zarówno serca jurorów jak i widzów. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie ona była pionierką dochodzenia swego w programach reality metodą na "płaczkę" . Niemal w każdym odcinku aspirującą modelką targały silne emocje, dzięki czemu zyskała sobie przydomki "beksa" oraz "szara myszka" .

Niestety, wylewanie gorzkich łez na nic zdało się w prawdziwym świecie modelingu i krótko po wygraniu programu słuch o Paulinie zaginął. Na szczęście Papierska miała okazję sprawdzić się w zupełnie nowej roli - mamy . Wyruszyła za miłością do Norwegii, gdzie założyła rodzinę.

W 2017 roku eksmodelka powitała na świecie swego pierwszego syna, któremu nadała imię Gabriel. Przez ostatnie lata to on był głównym bohaterem wyjątkowo rzadko dodawanych postów na instagramowym profilu Pauliny. W gruncie rzeczy niegdysiejsza celebrytka przyzwyczaiła swoich fanów do tak sporadycznego dzielenia się widokówkami z życia prywatnego, że mało kto zauważył, iż w międzyczasie doczekała się już drugiej pociechy!