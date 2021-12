Paulina Pszech z "Top Model" skromnie o swojej SPEKTAKULARNEJ metamorfozie: "Wszystko robiłam SAMA"

Ostatnio o bohaterce "Top Model" sprzed jedenastu lat znów zrobiło się głośno i znów stało się to za sprawą spektakularnej metamorfozy. Paulinę Pszech goszczono także w telewizji śniadaniowej, gdzie miała możliwość opowiedzieć nieco więcej o odmienionym wyglądzie. O to z pasją wypytywali ją Małgorzata Ohme i Filip Chajzer .

Kiedyś była taka moda. Teraz inaczej się wygląda, inaczej się o siebie dba. Kiedyś niestety tak było. Kto się nie zmienił przez dwanaście lat? (...) Sam fakt, jak się kiedyś malowało: jakieś powyrywane brwi, jakieś cienkie kreski, no dramat - wspomniała z niesmakiem Pszech . Głupi makijaż, który się wykonuje na co dzień, wygląda całkowicie inaczej. (...) Wtedy wyglądało to bardzo mocno kiczowato.

Jeśli chodzi o moje własne poprawki, to wszystko sama robiłam. Nie chodziłam do innych specjalistów. (...) Przeszłam jakąś przemianę. Był taki moment, że przesadziłam. Gdzieś tam człowiek się zatracił, wtedy reagowałam, rozpuszczałam [kwas hialuronowy - przyp. red.]... Jeśli przychodzi do mnie klientka, już ma zrobione usta i policzki, już są pełne, i prosi żebym jeszcze bardziej powiększyła, wtedy fajnie takiej klientce powiedzieć, że jeszcze chwila i można z tym przesadzić. Sama się w tym zatraciłam. To cienka granica.