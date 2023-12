Paulina Rzeźniczak eksponuje ciążowy brzuch w nowej sesji i reaguje na medialną aferę po wywiadzie w "DDTVN" (FOTO)

CałaPrawda 1 godz. temu zgłoś do moderacji 272 149 Odpowiedz

Już pierwszej nocy byliście razem” mimo tego, że na Ciebie w bursie czekał narzeczony a na niego ciężarna Magda w jego mieszkaniu (pojechał odwiedzić kolegów w Rzeszowie, tam Cię poznał i Magda poszła w odstawkę, przypominam jak było!). Dałaś sobie nawinąć makaron na uszy jak łatwa naiwniaczka. Oboje chcieliście pognębić Magdę swoją medialną miłością. Potem szycie sukni, butiki, Paryż gdy dziecko chorowało i umierało. Ślub, gdy jeszcze nie ostygło. Pozbycie się praw rodzicielskich, obraza matki jego dziecka, obraza kobiet, które biorą alimenty, zniszczenie przyszłości córce bezdusznym wywiadem. O co Ciebie pytać? Czy ubrałaś choinkę? To już wiemy z instagrama. Wystawiliście się idąc tam bo jesteście znani nie jako piłkarz i jego żona tylko jako skandaliści obyczajowi rozjeżdżający wszystkich po drodze walcem. Miało być o Was? To było. To Wy i historia waszej miłości. A Ty nie masz własnych osiągnięć, do których można się odnieść. Dziennikarz wyszukał informacji na wasz temat i ułożył pytania. Ocieplanie wizerunku skończyło się spektakularną katastrofą. Czy jest mi Cię szkoda? Ani trochę. To nie atak tylko konsekwencje Waszych zachowań.