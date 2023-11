Paulina Rzeźniczak pokazuje kolejne zdjęcia ciążowego brzucha i ogłasza: "Mocno rośniemy" (FOTO)

Niespełna dwa miesiące temu Jakub i Paulina Rzeźniczakowie ogłosili za pośrednictwem Instagrama, że spodziewają się dziecka . Piłkarz po raz trzeci zostanie ojcem, natomiast dla jego ukochanej to pierwszy raz. Małżeństwo skrzętnie relacjonuje przebieg ciąży , a influencerka nie szczędzi odbiorcom zarówno szczegółów dotyczących błogosławionego stanu, jak i zdjęć zmieniającej się sylwetki.

W sobotę Jakub i Paulina wybrali się na 80. urodziny babci, na których to zaprezentowali się niezwykle stylowo. Celebrytka zadała szyku w białej swetrowej sukience z golfem . Swoją stylizację uzupełniła brązowymi kozakami na kwadratowych obcasach oraz małą torebką od Louis Vuitton. Rzeźniczak towarzyszył ukochanej w brązowej marynarce, białym golfie i prążkowanych spodniach , do których dobrał sportowe buty.

Paulina Rzeźniczak publikuje zdjęcia ciążowego brzucha i wyjawia: "Mocno rośniemy"

Zanim jednak wyszli z domu, postanowil i "strzelić kilka fotek w lustrze" . Na fotografiach możemy zobaczyć ciężarną Paulinę, która z uśmiechem eksponuje swój brzuch , dotykając go dłonią. Przyszły tata również sprawiał wrażenie zadowolonego. Pod publikacją pojawiła się lawina komentarzy . Internautki zachwycały się błogosławionym stanem Pauliny.

Paulinko, wyglądasz wspaniale. W Twoim przypadku ciąża z córką dodaje uroku, a nie odbiera; Uwielbiam Was! Miłości kochani, jeszcze więcej każdego dnia; Polubiłam Was oboje. Naprawdę dużo się można pomylić. Piękna z Was para; Dużo zdrowia dla Ciebie i maluszka - pisały fanki.