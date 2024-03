Paulina Rzeźniczak pozuje w piżamie i chwali się brzuchem po ciąży (FOTO)

kibic 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Pdel tylko żeruje na jakichś Insta itp. Zamiast zająć się dziennikarstwem choć w szczątkowej postaci i tydzień temu wysłać do PZPN pytanie, czy w rozumieniu ich przepisów np. na dzień 1 marca ten piłkarz jest albo nie jest piłkarzem wiadomego klubu z Kołobrzegu. I gdzieś wczoraj odpowiedź by przyszła. A jeśli nadal jest ich piłkarzem, to płacić mu muszą. Nie, to sądy na takich są. I kary od związku. Mogą mu w 2024r. grosza nie wypłacić, no ale za to zapłacą. Np. dostaną zakaz transferów na pół roku.